KONYA’da Patlama, 4 Aile Üyesi Yaralı

PATLAMADA YARALANANLARIN SAYISI 4

Konya’nın Karatay ilçesinde bir binanın 3’üncü katında meydana gelen patlama, aynı aileden 4 kişinin yaralanmasına yol açtı. Patlamanın ardından evde meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yaralılar, olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Olay, Menzil Caddesi’ndeki apartmanın 3’ncü katında saat 02.00 sıralarında gerçekleşti.

BİNADA PANOZİTİM YANGIN ÇIKTI

Patlamanın ardından çıkan yangın, bina sakinlerini oldukça paniğe soktu ve uyku halinden uyanmalarına sebep oldu. İhbarın yapılmasının ardından olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastanelere sevk etti.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak binanın çevresini araç ve yaya trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri, patlamanın nedeninin ilk belirlemelere göre doğalgaz sızıntısı olduğu ihtimali üzerinde durarak yangına müdahale başlattı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.