Konya’da Patlamada Aileler Eşyalarını Taşıdı

PATLAMADAN SONRA EŞYALARI KURTARMA TEHLİKESİ

Konya’da doğalgaz borusunun kesilmesi sonucu meydana gelen patlamada mağdur olan aileler, apartmandan eşyalarını çıkarma telaşına girdi. Olay, geçen Pazar gecesi merkez Karatay ilçesinde, Gaziosmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi üzerindeki 17 dairenin bulunduğu İkram Apartmanında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre 4 katlı apartmanın 3. katındaki dairede, Osman Ç. (31) tarafından doğalgaz borusu kesildiğinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

PATLAMADA ZARAR GÖREN DAİRELER VE ARAÇLAR

Patlama, İkram Apartmanında 17 daireyi etkilerken, site içerisindeki Cennet Apartmanında 6 daire ve İkram Apartmanının karşısındaki Menzil Apartmanında 8 daire de zarar gördü. Olay nedeniyle otoparkta bekleyen 16 araçta hasar oluştu. Patlama sırasında olayın yaşandığı dairenin tavanı, meydana gelen basınç etkisiyle bombelenmiş halleriyle dikkat çekti.

YARALILAR VE EŞYA TAŞIMA GÜNDEMİ

Yaşanan patlamada 13 kişi yaralanırken, hastanede tedavi süreçleri tamamlanan apartman sakinleri, eşyalarını kurtarma telaşına girdi. Bazı vatandaşlar, yeni kiraladıkları evde yaşamaya devam edeceklerini belirtirken, bazıları ise yakınlarının yanına yerleşeceklerini ifade etti. Yan apartmanlarda yaşayanlar da, dairelerinde meydana gelen hasarları onarıma başladı. İkram Apartmanında eşyaları bulunan vatandaşlar, evdeki hasar durumu taşımaya engel teşkil etmiyorsa, polis eşliğinde eşyalarını çıkarıyor.