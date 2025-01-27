Konya’da Polis Ölü Aileyi Buldu

KORKUNÇ HABER KONYA’DAN GELDİ

Konya’dan akşam saatlerinde gelen haber, korkunç bir durumu gözler önüne seriyor. Kavga ihbarı üzerine yönlendirilen polis ekipleri, belirtilen adreste 4 kişilik bir ailenin cansız bedenleri ile karşılaştı.

KAVGA İHBARI ÜZERİNE POLİS EVE GELDİ

Olay, Konya’nın Selçuklu ilçesindeki Parsana Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Aldığı ihbar üzerine polis ekipleri, apartmanda kavga olduğu düşünülen adrese sevk edildi.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Eve ulaşan polisler, kapıyı açtıklarında anne, baba ve iki oğlunun silahla vurulmuş cansız bedenleri ile karşılaştı. Olay mahalline çok sayıda polis ekibi intikal etti ve duruma ilişkin incelemeler devam ediyor.