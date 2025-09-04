Konya’da Polisi Yaralayan Köroğlu, 18 Yıl İstendi

Olayın Detayları

Konya’da, sağlık ekiplerine eşlik etmek amacıyla gittikleri bir adreste polis memuru Mustafa Topuz’a (29) bıçakla saldıran Emre Köroğlu (29), 7 bıçak darbesiyle yaralandı ve kendisi de tabanca ile vurulup yakalandı. Duruşmada savcı, Köroğlu için ‘Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan’ 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ayrıca, tutuksuz yargılanan polis memurları E.D. ve S.H.’nin ise ‘Görevi kötüye kullanma’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını istedi. Olay, 13 Ekim 2024 tarihinde saat 10.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi’nde meydana geldi.

Saldırı Ani Gelişti

112 Acil Çağrı Merkezi’ne, bir kişinin sinir krizi geçirdiği ihbarıyla Nuri Köroğlu’nun evine, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler kapının açılmasını beklerken, sinir krizi geçirdiği belirtilen Emre Köroğlu, polislere saldırarak Topuz’u bıçakladı. Saldırı sonucunda 3 yıllık polis memuru Mustafa Topuz, sırtından 7 defa bıçak darbesi alarak yaralandı. Topuz ile diğer bir polis memuru, tabancalarını çekip Köroğlu’nu etkisiz hale getirdi. Yaralı olan Mustafa Topuz, ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, Köroğlu ise Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Ameliyat edilen Topuz, tedavisinin ardından taburcu oldu. Emre Köroğlu, poliste 33 suç kaydına sahipti ve tedavisinin ardından gözaltına alındı, daha sonra tutuklandı.

Köroğlu İlk İfadesini Verdi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Köroğlu’na ‘Kamu görevlisinin görevi nedeniyle adam öldürmeye teşebbüs’ suçuyla dava açıldı. Olayda müdahale etmeyen polis memurları E.D. ve S.H.’ye ise ‘Görevi kötüye kullanma’ suçundan dava açıldı. Duruşmada tutuklu sanık Emre Köroğlu, ilk kez ifade verdi ve “Olay nedeniyle çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Olay sırasında kendimde değildim” dedi.

Mahkeme Süreci

Cumhuriyet savcısı, mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, Emre Köroğlu için ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapis, tutuksuz yargılanan polis memurları için ise ‘Görevi kötüye kullanma’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenildi. Mahkeme heyeti, Köroğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.