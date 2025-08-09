Konya’da Protesto Gerçekleşti, İSRAİL Protesto Edildi

İSRAİL KARŞITI PROTESTO DÜZENLENDİ

Konya’da bir araya gelen vatandaşlar, İsrail’e karşı bir protesto gerçekleştirdi. Protestocular, kahve zinciri Starbucks’ın merkez Selçuklu ilçesinde, Kule İş Merkezi önünde toplandı. Katılımcılar, “Yürü kardeşim ayaklarını Kudüs gücü gelsin”, “Özgür Filistin”, “Tebrikler sayenizde 28 bin kadın, 14 bin çocuk, 4 bin yaşlı katledildi” yazılı pankartlar ile birlikte Filistin ve Türk bayraklarını taşıdı.

MÜSLÜMANLARIN BİR ARADA DURMASI GEREKİYOR

Grup adına basın açıklaması yapan Birlikte Diriliş Hareketi Başkanı Seyfullah Akyiğit, Müslümanların yalnızca Allah için yaşayıp mücadele etmesi ve kardeşlerinin yanında durması gerektiğini dile getirdi. Akyiğit, İsrail’in iki yıldır devam eden katliam ve soykırımlarına dikkat çekerek, “Ne yazık ki müminlerden, Müslümanlardan bunu engelleyecek somut bir adım göremedik. Birileri kardeşlerimizi açlıktan şehit ederken biz burada kahvemizi yudumlayıp zevk ve sefa süremeyiz” diye ifade etti. Ayrıca, Osmanlı’nın mazlumların yanında durduğunu vurgulayarak, Kudüs için aynı kararlılığı göstermeleri gerektiğini söyledi.

SON SÖZLER VE KALBEN ÇAĞRI

Akyiğit, dedesi Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul için söylediği sözleri Kudüs için tekrar ederek, “Bu saatten sonra ya Kudüs’ü alırız, ya da Kudüs bizi alır” sözlerini hatırlattı. Son olarak, Starbucks’taki çalışanlara hitaben, “Allah aşkına, duruşunuz ümmete hayırlı olsun. Bu memlekete hayırlı bir tavır sergileyin. Allah için biz sizi seviyoruz. Siz bizim kardeşimizsiniz” dedi. Basın açıklamasının ardından grup herhangi bir olaya karışmadan dağıldı.