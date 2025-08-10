Haberler

Konya’da Refüje Devrilen Kamyon Yaraladı

KAMYONUN REFAHANTE DEVİLMESİ SIRASINDA YARALANMA OLDU

Konya’da kum yüklü bir kamyonun refüje devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Olay, Konya Karapınar kara yolunun 21. kilometresinde, Sakyatan mevkiinde gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, R.Y. yönetimindeki 42 AFM 526 plakalı kum yüklü kamyon devrildi. Bu kazada sürücü R.Y. yaralandı.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ

Kaza ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza ile ilgili olarak detaylı tahkikat süreci başlatıldı.

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası Devam Ediyor

Kayseri'nin Ali Dağı'nda düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme, 8 ülkeden 120 sporcunun katılımıyla devam ediyor. Yarışma, 79 kilometrelik parkurda gerçekleştiriliyor.
29. Kaledavaz Biber Festivali Başladı

Kale'deki 29. Biber Festivali'nde, en iyi biber yetiştiricilerine ödüller dağıtıldı. Katılımcılar ayrıca yöresel lezzetlerden Biber tatarını deneyimleme fırsatı buldu.

