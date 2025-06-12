KONYA’da Rehberlik Öğretmeni Öldürüldü

OLAYIN GERÇEĞİ

Konya’da bulunan bir ortaokulda rehberlik öğretmeni olan Muhammed Öz, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay, saat 14.00 sularında merkez Karatay ilçesindeki Fetih Mahallesi Hünkarbeğendi Sokak’ta bulunan Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleşti. Okula gelen bir kişi, tüfekle rehberlik öğretmeni Muhammed Öz’e ateş açtı.

POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla adrese yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Öz’ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili güvenlik güçleri, şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca, okulda bulunan öğrenciler de tahliye edildi. Şu anda olayla ilgili inceleme devam ediyor.