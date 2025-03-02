Konya’da Şahıs, İki Kişiyi Silahla Yaraladı

OLAYIN GEÇTİĞİ YER

Konya’da meydana gelen olay, Selçuk ilçesinde bulunan bir sitede yaşandı. Burada, F.Ö. adlı bir şahıs, boşandığı eski eşi Ş.A. ve onun birlikte yaşadığı Ö.Ç. ile karşılaştı.

TARTIŞMA VE SALDIRI

Yaptıkları karşılaşma ardından çıkan tartışma sırasında F.Ö., yanında getirdiği tabancayı kullanarak Ş.A. ve Ö.Ç.’yi vurdu. Olayın ardından ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü ve tedavi altına alındı. Yaralılardan Ö.Ç.’nin durumunun hayati tehlike içerdiği gelen bilgiler arasında yer aldı. F.Ö. ise olayın ardından kaçmayı başardı.