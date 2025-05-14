Konya’da Sahte Ehliyet Operasyonu Gerçekleşti

KONYA MERKEZLİ OPERASYON

Konya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen sahte ehliyet operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelere göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü belgesi alamayan kişilere maddi menfaat karşılığında yasa dışı olarak ehliyet veren şüphelileri tespit etti.

Şüphelilerin, bu durumda olan adayları ilçe nüfus müdürlüklerine yönlendirerek montajlanmış fotoğraflarla sahte kimlik kartı çıkarttığı belirlendi. Ardından, bu kişiler anlaştıkları sürücü kurslarına kayıt yaptırarak sahte kimlik ve sınav belgeleri ile “joker” olarak adlandırılan başka bireylerin sınavına sokulmaları sağlandı. Böylelikle, adayların ehliyet almaya hak kazandıkları öğrenildi.

Operasyonda, şüphelilerin yasa dışı faaliyetlerini meslek haline getirerek organize bir biçimde sürdürdükleri tespit edildi. Konya, Şanlıurfa ve Gaziantep’te eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 14 şüpheli hedef alındı ve bu süreçte 12 kişi gözaltına alındı. Gerçekleştirilen aramalarda 5 sürücü belgesi, 1 kimlik kartı ve çeşitli dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.