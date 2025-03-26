Konya’da Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı

Sakal-ı Şerif Ziyareti Başlıyor

Konya’da vatandaşların yoğun ilgisiyle Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Ramazan’ın 26. gününde Sakal-ı Şerif, Mevlana Müzesi’nde ziyaretçilere sunuldu. Ziyaretçiler, salavat ve dualar eşliğinde Sakal-ı Şerif’i görmenin heyecanını yaşıyor.

Mevlana Müzesi Müdürü Açıklama Yaptı

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kandil gecesinde Sakal-ı Şerifi ziyaretçilerle buluşturduklarını aktaran Mevlana Müzesi Müdürü Dr. Naci Bakırcı, “Eski Mevlevi kaynaklarında dergahta bulunan 3 adet Sakal-ı Şerif, Kadir gecesi veya Ramazan-ı Şerifin son 15 günü ziyarete açılırmış. Biz bu bilgileri müze kayıtlarında öğrendikten sonra geçen yıl uygulamaya başladık. Bakanlığımızın izni doğrultusunda ziyaretçilerimiz Sakal-ı Şerifi Ramazan Bayramı sonuna kadar ziyaret edebilirler” diye konuştu.

Yoğun Katılım

Ziyarete, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bu etkinlik, her yıl olduğu gibi Ramazan ayı boyunca ilgi görüyor.