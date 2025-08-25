Konya’da Saldırı, İki Kişi Hayatını Kaybetti

MEKÂNDA GERÇEKLEŞEN SİLAHLI SALDIRI

Konya’da, evden çıkıp otomobile binerken silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Koçyiğit (33) ile yeğeni Servet Koçyiğit (11) hayatını kaybetti. Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak’taki bir apartmanın bahçesinde gerçekleşti. Hurdacılık yaptığı belirtilen Mehmet Koçyiğit ve yeğeni Servet Koçyiğit, apartmanın bahçesindeki araçlarına yaklaşırken açılan ateşle saldırıya uğradı.

OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ VE MÜDAHALE

Saldırıda Mehmet Koçyiğit vücudunun farklı yerlerinden, Servet Koçyiğit ise başı ve sırtından ağır yaralandı. Mahalle sakinlerinin olayla ilgili yaptıkları ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin incelemesi sonucu, Mehmet Koçyiğit’in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Servet Koçyiğit, Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi gören Servet Koçyiğit de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

POLİS ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Yaşanan olayın ardından polis, saldırıyla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir araştırma başlattı. Saldırının nedenine dair henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Olay, mahallede şok etkisi yarattı.