Konya’da Saldırı, Zanlı Mısır Tarlasında Yakalandı

OLAYIN DETAYLARI VE YAKALAMA

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde, bir araca gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1’i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi. Bu olayın zanlısı, mısır tarlasında saklanırken yakalandı. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hıdır A’nın, Karaaslan Mahallesi’nde bulunan bir sitenin bahçesinde, baba M.K. (33) ve oğlu S.K. (11) ile birlikte bulundukları 51 AEL 448 plakalı otomobile yapılan saldırının ardından harekete geçti.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Olayla ilgili değerlendirme yapan ekipler, aracın kullanıldığı yerin yanı sıra içerisinde bulduğu tabancayı da buldu. Çatalhüyük Mahallesi’nde yapılan çalışmalar sonucunda zanlının izine rastlandı. İhbarları dikkate alan emniyet güçleri, zanlıyı gizlendiği bir mısır tarlasında gözaltına aldı. Şüphelinin, emniyetteki işlemleri hala devam ediyor.