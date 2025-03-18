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Konya’da Şehitleri Anma Töreni Düzenlendi

ŞEHİTLER ANILDI

Konya’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde, şehitler için bir anma töreni gerçekleştirildi. Tören, Konya Şehitliği’nde Şehitlik Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunun ardından saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Törenin ilerleyen aşamasında Vali İbrahim Akın, Şehitlik Şeref Defteri’nde duygu ve düşüncelerini yazarak imzaladı.

VALİ AKIN’IN AÇIKLAMALARI

Vali Akın, “Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde bizlere bu cennet vatanı emanet eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan uğruna canlarını veda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” şeklinde konuştu.

DUALAR VE SOHBETLER

Protokol üyeleri, okunan Kur’an-ı Kerim ve duaların ardından şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Ayrıca, şehit yakınlarıyla bir araya gelerek sohbet etti. Bu anlamlı etkinlik, geçmişe olan bağlılığı ve şehitlere duyulan saygıyı pekiştirdi.

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