Konya’da Seyir Halindeki Araca Saldırı

OLAYIN DETAYLARI

Konya’da seyir halindeki bir araca ateş açarak bir kişiyi yaralayan şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, geçtiğimiz pazartesi günü merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Abdürreşit Caddesi’nde gerçekleşti. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, D.A. isimli şahıs, 42 AYK 705 plakalı otomobiliyle bir marketin önünde durdu. Market çıkışında yanında bulunan E.M.A. ile tartışmaya başlayan D.A., sonradan yanında taşıdığı tabancayı çıkarıp ateş etti. Olay sırasında 42 APK 47 plakalı otomobiliyle seyir eden F.M.B. (45), boynundan vurularak yaralandı.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Olayın ardından, D.A. ve E.M.A.’nın kaçtığı otomobili yakalamak için polis ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler, olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli D.A., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.