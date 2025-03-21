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Konya’da Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralı

SİLAHLI KAVGA SONUCU YARALILAR VAR

Konya’da husumet bulunan bireyler arasında meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı. Akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi’nde, Büyükşahin Caddesi üzerinde yaşanan olayda, G.P. ile alacak verecek meselesi olan Z.E.U. ve C.Ç. karşı karşıya geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Karşılaşma sırasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşüyor. G.P., yanında taşıdığı tabanca ile Z.E.U. ve C.Ç.’yi bacaklarından vurarak olay yerinden kaçıyor.

İhbar sonrasında olay yerine sağlık ekipleri ile polis gönderiliyor. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapıyor ve sonrasında hastaneye kaldırıyor. Polis, olayın ardından yaralıların üzerine giden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıyor. Olay ile ilgili tahkikat halen devam ediyor.

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