Konya’da Silahlı Kavga Meydana Geldi

OLAYIN GERÇEĞİ

Konya’da yaşanan bir kavga sonucunda bir kişi silahla yaralandı. Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesindeki Saraçoğlu Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, K.A. ile adı henüz öğrenilemeyen bir şahıs arasında bir tartışma meydana geldi. Tartışma kısa sürede kargaşaya dönüştü ve K.A., tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

YARALININ DURUMU

Olayın hemen ardından yaralı K.A., otomobille yakındaki bir akaryakıt istasyonuna sığınmayı başardı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, K.A.’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne sevk ederek tedavi süreçlerini başlattı.

ŞÜPHELİYLE İLGİLİ GELİŞMELER

Adı henüz öğrenilemeyen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili olarak soruşturma süreci devam ediyor.