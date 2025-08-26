KONYA’da Silahlı Saldırı, 2 Ölü

KONYA’DA SİLAHLI SALDIRI

Konya’da meydana gelen bir olayda, otomobile binerken silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Koçyiğit (33) ile oğlu Servet Koçyiğit’in (11) hayatını kaybettiği bildiriliyor. Saldırı, Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak’taki bir apartmanın bahçesinde, dün saat 08.30 civarında gerçekleşti. Hurdacılık yaptığı öğrenilen Mehmet Koçyiğit ve oğlu, bahçedeki otomobillerine binerken bir anda silahlı saldırıya uğradı.

SALDIRI SONRASI GELEN EKİPLER

Açılan ateş sonucu Mehmet Koçyiğit’in vücudunun çeşitli yerlerinden vurulurken, Servet Koçyiğit’in başı ve sırtına isabet eden kurşunlarla yaralandığı tespit edildi. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Mehmet Koçyiğit’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Servet Koçyiğit ise ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ancak burada da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Baba ve oğulun cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi ve memleketleri Niğde’de bugün toprağa verildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatan polis, olayla bağlantılı olduğu düşünülen Hıdır A. (60) isimli şüpheliyi merkez Karatay ilçesi Çatalhöyük Mahallesi’nde saklandığı bir mısır tarlasında yakalayarak gözaltına aldı. Konya Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Hıdır A., basın mensuplarının “11 yaşındaki çocuğu neden öldürdün?” sorusuna “Görmedim ben, görmedim” şeklinde cevap verdi. Hıdır A., daha sonra ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.