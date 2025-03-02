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Konya’da Silahlı Saldırıda İki Yaralı

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DURUMUN DETAYLARI

Konya’da bir kişi, eski eşi ve onunla yaşayan adamı silahla yaraladı. Olay, saat 21.00 sıralarında Selçuklu ilçesindeki Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak’ta bulunan bir sitenin bahçesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, F.Ö. boşandığı eski eşi Ş.A. ve onun birlikte yaşadığı Ö.Ç. ile karşılaştı. Yaşanan tartışmanın ardından F.Ö., yanında taşıdığı tabanca ile ikiliyi vurarak yaraladı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Olaydan sonra, ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. F.Ö. ise olay yerinden kaçtı. Yaralı olan Ö.Ç.’nin sağlık durumunun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Şu anda olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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