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Konya’da Sincap Satışı Yapan Gözaltında

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ SİNCAPLAR SATIŞA ÇIKARILDI

Konya’nın Meram ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir sincap türünü internet üzerinden satışa çıkaran bir şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin sincapları satışa sunduğunu tespit ettikten sonra harekete geçti.

OPERASYONDA 6 SİNCAP ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda toplamda 6 sıçan ele geçirildi. Ele geçirilen hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelinin ise hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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