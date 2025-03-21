Konya’da Sırtından Bıçaklanan Kadın Konuştu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Konya’da 22 yaşındaki iki çocuk annesi Zeynep Y., 4 aylık bebeğini emzirirken eşi Abdülsamet Y. tarafından saldırıya uğradı. Eşinin darbetmesi sonucu kayınvalidesinin evine kaçan Zeynep Y., burada Abdülsamet Y. tarafından sırtından 2 bıçak darbesi alarak yaralandı. Olay, geçen çarşamba günü Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Adaş Sokak’ta meydana geldi. Abdülsamet Y., gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zeynep Y. tedavi gördükten sonra hastaneden çıktı ve “Öldürülen kadınlardan olmak istemiyorum. Öldürüldükten sonra adım duyulsa ne olur?” şeklinde ifadelerde bulundu.

BÜYÜK BİR KORKU İÇİNDE

Zeynep Y., DHA’ya verdiği demeçte, “Kızımı emzirirken eşim cinnet geçirip, bir anda beni darbetmeye başladı. Mutfağa gidip bıçağı aldı. Bu sırada kayınvalidemin evine kaçtım. Peşimden gelip, beni sırtımdan 2 kez bıçakladı. Her seferinde ‘Çocukları senden alırım, seni öldürürüm’ gibi tehditler alıyordum. Çocuklarım için katlanıyordum. Bazen en zor anlarımda kapının önüne konuyordum. Öldürülen kadınlardan olmak istemiyorum. Çocuklarım onların elinde, 4 aylık bebeğim var ve onu emzirmem gerekiyor” dedi.

UZAKLAŞTIRMA KARARLARI YETERSİZ

Zeynep Y., kendisi ve çocuklarının güvenliğinden endişe ettiğini belirtti. “Ölüme yakın bir yaralama olmadığı için serbest bırakılmış. Sırtımdan bıçaklandım, bu yeterli bir neden değil mi? Şu an kapıma silahla gelse beni öldürebilir” ifadelerini kullandı. Özellikle çocuklarının hayatı için endişelendiğini dile getirerek, “Bebeğim ağladığında sinirleniyordu. Çocuklarımın hayatı tehlikede” dedi. Ayrıca, daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığını, fakat Abdülsamet Y.’nin güç kullanarak bu kararları geri çektirdiğini ifade etti.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Zeynep Y.’nin avukatı Şükrü İnci, müvekkilinin durumu hakkında bilgi vererek, “Abdülsamet Y. müvekkilimi çocuklarının gözü önünde bıçakladı, ancak serbest bırakıldı. Zeynep Y. evliliği boyunca hem fiziksel hem de psikolojik şiddet gördü. Çocuklar, bu şiddetten etkileniyor ve eşi tarafından olaydan sonra kaçırıldılar. Çocuklardan şu an haber alamıyoruz ve bu durum oldukça üzücü” diyerek endişelerini dile getirdi.