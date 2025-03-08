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Konya’da Sokak Köpeği Saldırısına Uğradı

ÇOCUĞUN YARALANMA SEBEBİ KÖPEK SALDIRISI

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk, sokak köpeğinin saldırısına uğradığı iddiaları üzerine, köpekten kaçarken düştü ve yaralandı. Alınan bilgilere göre, ortaokul öğrencisi F.E.Ö. (13), akşam saatlerinde göl kenarındaki parkta arkadaşı ile yürüyüş yapıyordu. İddialara göre, parkta boşta dolaşan bir köpek aniden saldırdı. F.E.Ö. ve arkadaşı, köpekten korkarak koşmaya çalıştı. Ancak F.E.Ö., biraz ilerledikten sonra dengesini kaybedip yere düştü ve yaralandı.

BABA BİLGİ VERDİ

F.E.Ö.’nün yanındaki arkadaşı, durumu hemen babasına iletti. Olayın ardından her iki çocuğun babası, olay mahalline geldi. Ancak F.E.Ö., yere düştüğü için kalkamadı. Çocuk, özel bir araçla Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan müdahalede, F.E.Ö.’nün kalça kemiğinde parçalı kırık tespit edildi ve Konya’ya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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