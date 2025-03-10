Konya’da Sokak Köpekleri Saldırısı Araştırılıyor

KÜÇÜK RANA’NIN KAYBI VE BAŞI BOŞ KÖPEKLERİN DURUMU

Konya Karatay’da geçtiğimiz cuma günü Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci kaybolmasının ardından boş bir arsada parçalanmış şekilde bulunan cansız bedeniyle büyük bir üzüntü yaşandı. Yapılan araştırmalar sonucunda, küçük kızın 10 başıboş sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği belirlendi. Konya Valiliği, sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerine toplanması noktasında yoğun bir mücadele verildiğini açıklayarak, yaşanan bu olaydan derin üzüntü duyulduğunu ifade etti. Olayla ilgili çok yönlü tahkikata devam edildiği bildirildi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Her türlü engelleme girişimine, çalışanlarımıza olan saldırılara rağmen gece gündüz demeden toplama yapıyoruz. Ağustos 2024’te yürürlüğe giren yasa çerçevesinde ilk andan itibaren toplama alanlarımızı oluşturduk. Sokaklarımızı güvenli hale getirmek için mümkün olan en yoğun çalışma planını, sahada uyguladığımızı tüm vatandaşlarımızın özellikle bilmesini istiyorum.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Belediye ve valilik ekipleri, başıboş sokak köpeklerinin rehabilitasyonu için çalışmalara başladı.

Olaydan sonra sözde hayvanseverler sosyal medya üzerinden köpekleri bölgeden kaçırma girişiminde bulundu. Yayınladıkları paylaşımlarda “Arkadaşlar olay benim beslediğim bölgenin yakınında meydana geldi. Sabah çok erken saatlerde gidip çıkarabildiğimiz kadar köpek çıkardık. Alana götürdüm.” şeklinde itirafta bulundular. Bu paylaşımlar sosyal medyada büyük tepki topladı. Yine sözde hayvanseverler, “Halk köpeklerin toplanmasını istiyor ve biz de elimizden geldiğince topluyoruz. Alsak suç almasak suç.” diyerek savunmalarını yaptılar.

Küçük Rana’nın saldırıya uğradığı alandaki başıboş köpekleri uygunsuz bir şekilde besleyen kişiler, sosyal medyadan duygu sömürüsü yaparak IBAN hesapları paylaşıp para toplamaya çalıştılar. Böylelikle “48 saat çok kritik. 30 bin TL masraf var. Az çok demeden yardım edin”, “Tedavi için 45 bin TL fiyat verdiler. Destek olun” gibi mesajlarla sürekli yardıma çağrıda bulundular. Bu durum, duygu sömürüsü yapıldığına dair ciddi eleştirilerin yapılmasına sebep oldu.