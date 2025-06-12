Konya’da Suç Örgütüne Operasyon Yapıldı

Yurt genelinde organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor. Bu bağlamda, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen detaylı soruşturma çerçevesinde B.S. liderliğindeki suç örgütüne önemli bir darbe indirdi.

16 FARKLI ADRESE OPERASYONLU GİRİŞİM

Organize suç örgütüne yönelik düzenlenen projeli çalışma kapsamında, Konya il merkezi ve Bozkır ilçesinde helikopter destekli olarak 14 ikamet, 1 iş yeri ve 1 araca eş zamanlı operasyon yapıldı.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda M.Ö., N.A., A.A., İ.K., B.U., B.H.G., B.Y., H.A., E.B., M.C.S., M.A., E.D., S.S., İ.C. ve F.K.B. isimli 15 şüpheli gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 19 uyuşturucu hap, 3 bıçak, 1 muşta, 96 tabanca fişeği, 1 jop, 1 kelepçe ile beraber çok sayıda çek, senet ve dijital materyal ele geçirildi.

13 AYRI SUÇLA İLİŞKİLERİ KANITLANDI

Şüphelilerin il genelinde alacak verecek meselelerine karışarak menfaat karşılığı çek ve senet tahsilatı yaptıkları, ödeme yapmayan kişilerin iş yerlerini kurşunladıkları ve haraç talep ettikleri tespit edildi. Ek olarak örgüt üyelerinin, silahla adam yaralama ve tehdit gibi yollarla halk arasında korku ve paniğe neden oldukları, bu süreçte iş yerinin kurşunlanması, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve silahla yaralama gibi toplam 13 ayrı suça karıştıkları belirlendi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma sürecinde 9 kişi tutuklanırken, 4 şüpheli savcılık kararıyla, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.