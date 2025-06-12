KONYA’DA SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON YAPILDI

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYNLAR DEVAM EDİYOR

Yurt genelinde organize suç örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Bu çerçevede, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen kapsamlı soruşturma sonucunda B.S. liderliğindeki organize suç örgütüne ciddi bir darbe vurdu.

FARKLI ADRESLERDE OPERASYON

Organize suç örgütüne yönelik projeli çalışma kapsamında, Konya il merkezi ve Bozkır ilçesinde helikopter destekli olarak 14 ikamete, 1 iş yerine ve 1 araca eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Bu operasyonda M.Ö., N.A., A.A., İ.K., B.U., B.H.G., B.Y., H.A., E.B., M.C.S., M.A., E.D., S.S., İ.C. ve F.K.B. olmak üzere 15 şüpheli yakalandı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 19 adet uyuşturucu hap, 3 bıçak, 1 muşta, 96 adet tabanca fişeği, 1 jop, 1 kelepçe ve çok sayıda çek, senet ile dijital materyal ele geçirildi.

SUÇLARI BELİRLENDİ

Şüphelilerin, il genelinde alacak verecek meselelere karışarak menfaat karşılığında çek ve senet tahsilatı yaptıkları, ödeme yapmayanların iş yerlerini kurşunladıkları ve haraç istedikleri tespit edildi. Örgüt üyelerinin, silahla adam yaralama ve tehdit gibi yöntemlerle halk arasında korku ve paniğe yol açtıkları, ayrıca iş yerinin kurşunlanması, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve silahla yaralama gibi toplam 13 ayrı suça karıştıkları belirlendi.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Soruşturma sürecinde 9 kişi tutuklandı, 4 şüpheli savcılık kararıyla serbest bırakılırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.