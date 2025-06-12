Konya’da Suç Örgütüne Operasyon Yapıldı

OPERASYONUN DETAYLARI

Konya’da suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çek senet tahsilatı yapan, iş yeri kurşunlayan ve haraç isteyen 9 kişi tutuklandı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.S. liderliğindeki organize suç örgütüne karşı başlattıkları kapsamlı soruşturma ile dev bir başarı elde etti.

HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON

Organize suç örgütüne yönelik yapılan projeli çalışma doğrultusunda, Konya il merkezi ve Bozkır ilçesinde helikopter destekli olarak 14 ikamet, 1 iş yeri ve 1 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonda, M.Ö., N.A., A.A., İ.K., B.U., B.H.G., B.Y., H.A., E.B., M.C.S., M.A., E.D., S.S., İ.C. ve F.K.B. isimli toplam 15 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 19 uyuşturucu hap, 3 bıçak, 1 muşta, 96 tabanca fişeği, 1 jop, 1 kelepçe ve çok sayıda çek, senet ile dijital materyal ele geçirildi.

SUÇLAMALARIN DETAYLARI

Şüphelilerin, il genelindeki alacak verecek meselelerine müdahil olarak menfaat karşılığı çek ve senet tahsilatı yaptıkları, ödeme yapmayan kişilerin iş yerlerini kurşunladıkları ve haraç istedikleri belirlendi. Ayrıca, örgüt üyelerinin silahla adam yaralama ve tehdit gibi suçlarla halk arasında korku ve paniğe neden oldukları belirlendi. Toplamda, iş yerinin kurşunlanması, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve silahla yaralama gibi 13 ayrı suça karıştıkları ortaya çıktı. Soruşturma sonucunda, 9 şüpheli tutuklanırken, 4 kişi savcılık kararıyla, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.