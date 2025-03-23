Konya’da Şüpheli Çanta Paniğe Yol Açtı

PATLAYAN ÇANTA PANİĞE YOL AÇTI

Konya’nın en yoğun caddelerinden birinde unutulan bir çanta, paniğe neden oldu. Bomba imha ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemeler sonucunda çantayı fünye ile patlattı ve içinden kişisel eşyalar çıktı.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, saat 17.00 civarında Ankara Caddesi üzerinde Karatay Medresesi’nin karşısındaki bankta gerçekleşti. Bir vatandaş tarafından bırakılan siyah çantayı gören diğer vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. Polis ekipleri kısa süre içinde olay yerine ulaştı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bölgedeki güvenlik önlemleri çerçevesinde, Ankara Caddesi’nde trafik akışı durduruldu ve çevre yaya geçişlerine kapatıldı. Özel kıyafet giyen bomba imha uzmanı, gerekli incelemelerin ardından çantayı kontrollü bir şekilde patlatarak olayı sonlandırdı. Çantanın patlamasıyla birlikte büyük bir ses meydana geldi ve içindeki kişisel eşyaların varlığı anlaşıldı.