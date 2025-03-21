Konya’da Tabanca Temizlerken Eşini Yaraladı

EVDE TABANCA TEMİZLERKEN KAZAYLA ATEŞ ALDI

Konya’da 77 yaşında bir adam, evinde sahip olduğu tabancayı temizlerken silahın aniden ateş alması sonucu eşini vurdu. Olayın ardından evde bulunan kadının oğlu, yaşlı adamı darp ederken, şüpheli gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Olay, gece saat 23.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Kılınçaslan Mahallesi’nde, 12 katlı bir binanın 3. katındaki dairede gerçekleşti.

SİLAH SESİ İHBARINA POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki M.G., kendine ait tabancayı temizlemek üzere otururken, silah birden ateş aldı ve eşi 53 yaşındaki Z.B.’yi vurdu. Bu durumu gören 28 yaşındaki oğlu B.B., annesinin yaralanmasına neden olan M.G.’yi darp etti. Silah sesini duyan apartman sakinleri durumu bildirdi ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri gönderildi. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.G. ile B.B.’yi gözaltına aldı.

YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ, ŞÜPHELİ İFADESİNİ VERİYOR

Omzundan hafif yaralanan Z.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alındı. Gözaltına alınan M.G., Konya Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. M.G., ifadesinde, “Bir anda yanlışlıkla oldu, kimseyi vurmak istemedim” diyerek kendini savundu. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.