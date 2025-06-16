Konya’da Tarihi Eserler Ve Uyuşturucu Yakalandı

JANDARMA OPERASYONU İLE TARİHİ ESERLER VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Konya’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda tarihi eserler, uyuşturucu madde ve silah yakalandı. Konya İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

Beyşehir ilçesinde 12 Haziran 2025 tarihinde alınan bir ihbar doğrultusunda, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kom Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bir şahsın evinde ve eklentilerinde; 550 gram kubar esrar maddesi, 1 adet markası ve seri numarası bulunmayan 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 380 adet sikke, 7 adet tarihi eser niteliğinde yüzük, 21 adet tarihi eser niteliğinde obje ve 17 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi.

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Operasyon sırasında ele geçirilen malzemelere el konuldu ve şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bu tür operasyonların devam edeceği ve suç ile suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaların hız kazanacağı bildirildi.