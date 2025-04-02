Konya’da Tartışma Kanlı Bitti: Baba Öldü

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Konya’da bir tartışma sonucunda baba ve kızı tüfekle vurulmuş durumda yaralanırken, baba hastaneye kaldırıldığı yerde hayatını kaybetti. Olayın gelişimi, Meram ilçesi Alakova Mahallesi 15538. Sokak’ta gece saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Selamet L. ile Abdullah Sarıbaş (37) arasında bilinmeyen bir sebepten bir tartışma çıkıyor.

TARTIŞMA KAVGA HALİNE GELİYOR

Bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek, Selamet L. av tüfeği ile Abdullah Sarıbaş’a ateş ediyor. Silah sesleri ile birlikte Abdullah Sarıbaş ve kızı A.S. (12) yaralanıyor. Olay mahallinden kaçan Zanlı Selamet L. çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar sonrası, hızlıca olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından aranmaya başlandı. Yaralı baba ve kızı, ambulanslarla hastaneye götürülüyor. Ancak, durum ağır olan Abdullah Sarıbaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor.

ZANLI YAKALANIYOR

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Selamet L.’yi saklandığı evde bularak gözaltına alıyor. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.