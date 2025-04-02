Haberler

Konya’da Tartışma Kanlı Bitti: Baba Öldü

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Konya’da bir tartışma sonucunda baba ve kızı tüfekle vurulmuş durumda yaralanırken, baba hastaneye kaldırıldığı yerde hayatını kaybetti. Olayın gelişimi, Meram ilçesi Alakova Mahallesi 15538. Sokak’ta gece saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Selamet L. ile Abdullah Sarıbaş (37) arasında bilinmeyen bir sebepten bir tartışma çıkıyor.

TARTIŞMA KAVGA HALİNE GELİYOR

Bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek, Selamet L. av tüfeği ile Abdullah Sarıbaş’a ateş ediyor. Silah sesleri ile birlikte Abdullah Sarıbaş ve kızı A.S. (12) yaralanıyor. Olay mahallinden kaçan Zanlı Selamet L. çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar sonrası, hızlıca olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından aranmaya başlandı. Yaralı baba ve kızı, ambulanslarla hastaneye götürülüyor. Ancak, durum ağır olan Abdullah Sarıbaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor.

ZANLI YAKALANIYOR

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Selamet L.’yi saklandığı evde bularak gözaltına alıyor. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Adana’da Trafik Kazası: 5 Ölü, 7 Yaralı

Adana-Kozan yolunda otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada 3 çocuk dahil olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.
Haberler

Akbaş: Boykot Çağrıları Kutuplaşmayı Derinleştiriyor

DİSİDER Başkanı Şeyhmus Akbaş, boykot çağrılarını kınayarak bunun toplumsal kutuplaşmayı derinleştireceğini ve ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Siyasi figürleri sorumlu olmaya çağırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.