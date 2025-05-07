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Konya’da Tartışma Sonrası Tutuklama Gerçekleşti

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Olay, Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Yazır Mahallesi Otogar civarında meydana geldi. Burada tartıştığı kişiyle yaşanan gerginlik, T.D. (47) ile B.T. (18) arasında bir kavgaya dönüştü. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki kişi arasında çıkan tartışmada, B.T. eline aldığı taşla T.D.’yi başından yaraladı.

Olayın ardından hemen sağlık ve polis ekipleri duruma müdahale etti. Yaralanan T.D., ambulansla Beyhekim Devlet Hastanesi’ne taşındı. Yaralı kişinin durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi. B.T. ise olayın ardından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri tamamlandı.

B.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada sulh ceza hakimliğine çıkarılan B.T., tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

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