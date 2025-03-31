Konya’da Tartışmada Açılan Ateş Sürücüyü Yaraladı

OLAY YERİ VE ZAMAN

Konya’da gerçekleşen bir olayda, bir sürücü tartışma sırasında ateşlenen silahın isabetiyle yaralandı. Olay, saat 15.00 civarında merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Abdürreşit Caddesi’nde meydana geldi.

TARTIŞMA VE KAVGA

Edinilen bilgilere göre, 42 AYK 705 plakalı aracıyla bir marketin önünde duran bir şahıs, çıkışta yanına yaklaştığı kadınla tartışmaya başladı. Bu tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü ve şahıs silahını çıkararak rastgele ateş açmaya başladı.

Bu esnada cadde üzerinde seyreden 42 APK 47 plakalı otomobilin sürücüsü F.M.B. (45), ensesinden vurularak yaralandı. Şüpheli şahıs ise tartıştığı kadına doğru 3 el ateş etti. Kadının vurulup vurulmadığı konusunda henüz net bir bilgi yok. Olay sonrası şüpheli, aracına binerek kadınla birlikte kaçtı. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.