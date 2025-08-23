Konya’da Tırla Otomobil Çarpıştı, Üç Ölü

KAZA DETAYLARI

Konya’nın Doğanhisar ilçesinde bir otomobilin tırla çarpışması sonucu trajik bir kaza meydana geldi. Olay, Kuz Mahallesi’ndeki Yenidoğanhisar Caddesi üzerinde gerçekleşti. İlk elde edinilen bilgilere göre, 76 yaşındaki İsmail Altıok’un kullandığı 80 EL 938 plakalı otomobil, 52 yaşındaki Ahmet Kapçı’nın yönetimindeki 42 VF 112 plakalı tırla çarpıştı.

TIRDA YANGIN ÇIKTI

Çarpışmanın etkisiyle tırda alevler yükselmeye başladı. Tır sürücüsü Ahmet Kapçı, bu korkunç olay sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü İsmail Altıok ile yanında bulunan ve ismi henüz belirlenemeyen bir kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ihbarının ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak alevleri söndürdü.

YARALILARA MÜDAHALE

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra, onları ambulansla Doğanhisar Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Fakat, İsmail Altıok ve yanında yolcu olarak bulunan kadının tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.