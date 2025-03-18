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Konya’da Trafik Denetimlerinde 290 Bin TL Ceza

POLİS DENETİMLERİ SONUCUNDA CİDDİ CEZALAR

Konya’da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde sürücülere toplamda 290 bin lira para cezası uygulandı. Edinilen bilgilere göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik ve asayiş birimleri arasında yürütülen uygulamalar sürüyor.

ARAÇ KONTROLLERİ VE SORGULAMALAR

Bu kapsamda Atatürk Caddesi’nde gerçekleştirilen denetimlerde, durdurulan araçların plakaları sorgulandı, sürücülerin GBT kontrolü yapıldı. Şüpheli görünen araçların bagajları da arandı ve çeşitli kontroller gerçekleşti. İlçe genelinde yapılan denetimlerde araçların evrak ve belgelerindeki eksiklikler nedeniyle toplamda 290 bin lira değerinde para cezası kesildi. Uygulamaların ilerleyen günlerde de devam edeceği bildirildi.

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