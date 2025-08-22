Haberler

Konya’da Trafik Kazasında 1 Yaralı

KAZA VE YARALANMA BİLGİLERİ

Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası sonucunda bir kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Sandıklı Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Saraybosna Caddesi’nden Millet Bahçesi yönüne doğru seyir halinde olan Ş.K. yönetimindeki 06 DR 0665 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nden gelen A.B.Y. idaresindeki 42 AVU 890 plakalı motosiklete çarptı.

YARALININ DURUMU

Kazada motosiklet sürücüsü A.B.Y. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karapınar İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

