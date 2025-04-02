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Konya’da Trafik Kazasında 2 Yaralı

Trafik Kazası Seydişehir’de Meydana Geldi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Hacıseyitali Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Ramazan A. idaresindeki 42 AOC 739 plakalı cip ile sürücüsü henüz belirlenemeyen elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisikletin üzerinde bulunan yabancı uyruklu Hüsam D. ve Muhammed D. yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesiyle birlikte, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayrıca, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasında kayıt altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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