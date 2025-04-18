Konya’da Traktörden Düşen Çocuk Öldü

KAZA DETAYLARI

Konya’da bir traktörden düşen 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, traktör sürücüsü olay yerinden kaçmayı başardı. Polis, kayıplara karışan sürücüyü bulmak için arama çalışması yürütüyor. Kaza, merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Batıçay Sokak’ta saat 22.00 sularında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Batıçay Sokak’tan Saraçoğlu Caddesi yönüne giden ve henüz plakası ile sürücüsü tespit edilemeyen traktörden birinin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, traktörden düşen 14 yaşındaki İbrahim U.’nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

POLİS ÇALIŞMALARI

Polis ekipleri, kaza bölgesinde delil incelemeleri gerçekleştirdi. Kaçan sürücünün tespit edilmesi için yoğun bir çalışma başlatıldı ve kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.