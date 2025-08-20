Konya’da Tüp Patladı, İki Kişi Yaralandı

İKİ KİŞİ YARALANDI

Konya’da meydana gelen bir olayda, 2 katlı evin bodrum katındaki atölyede gerçekleşen tüp patlaması sonucu, iki kişi yaralandı. Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi, Hatıp Mahallesi, Refik Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evin bodrum katında bulunan atölyede Murat Ö. ile henüz kimliği tespit edilemeyen arkadaşı oturuyordu. Bu esnada atölyede yer alan tüp aniden patladı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Patlama sesi çevredeki vatandaşlar tarafından duyulunca hemen ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, atölyede çıkan küçük çaplı yangını söndürerek durumu kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri ise yaralanan Murat Ö. ve arkadaşına olay yerinde müdahalede bulundu. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan, olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı bir inceleme gerçekleştirdi. Patlamanın sebebi hakkında yapılacak detaylı incelemenin ardından bilgi verilecek. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.