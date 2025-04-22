Konya’da Uçurumdan Düşen Araç, Yaralılar

OTOMOBİLİN UÇURUMA YUVARLANMASI SONUCU YARALILAR VAR

Konya’nın Derebucak ilçesinde meydana gelen kaza, dağ yolunda bir otomobilin uçuruma yuvarlanmasıyla sonuçlandı ve 5 kişi yaralandı. Ayrıca Beyşehir ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpıştığı bir başka kazada ise 2 kişi yaralandı. Olay, Derebucak ile Antalya’nın Manavgat ilçesi Kırkkavak Mahallesi arasındaki dağ yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Abdullah A. yönetimindeki otomobil, Derebucak istikametine doğru seyrederken sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

DAĞ YOLUNDAKİ KAZA

Araç, dağ yolunda yaklaşık 15 metreden aşağı kayalıklar arasında devrilerek taklalar attıktan sonra bir ağaçlık alanda durabildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Abdullah A. ve araç içindeki C.A., D.G., İ.G., A.K. yapılan ihbar ile adrese gelen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

MOTOSİKLET VE OTOMOBİL ÇARPIŞMASI

Ayrıca Beyşehir’de Hacıakif Mahallesi’nde meydana gelen başka bir kazada ise motosiklet ile otomobil çarpıştı. Bu olayda motosiklet sürücüsü C.D. ve yolcu M.S.D. yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi edilmeye alındı. Kazalarla ilgili olarak tahkikat süreci sürüyor.