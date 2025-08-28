Konya’da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU!

Konya’da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlıdan 1’i tutuklandı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çevre illerden Akşehir’e uyuşturucu madde getirileceği yönünde bir istihbarat aldı ve hemen harekete geçti.

TAKİBE ALINDILAR

Ekipler, D-300 kara yolunda araçları takibe alarak durdurdu. Araçta bulunan şüpheliler İ.D. ve F.İ. gözaltına alındı. Yapılan aramalar sonucunda, araçta gizlenmiş yaklaşık bin 850 kullanımlık kağıt bonzai, metamfetamin ve çok sayıda uyuşturucu hap elde edildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, İ.D. ve F.İ. hakkında “uyuşturucu madde bulundurmak”, “kullanmak” ve “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlarından adli işlem başlatıldı.

ADLİ İŞLEMLER SONRASI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. F.İ., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.