Konya’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo ADB Ele Geçirildi

OPERASYONUN DETAYLARI

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, gerçekleştirdiği analiz çalışmaları kapsamında, Konya’ya uyuşturucu madde getiren kanalların tespitine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında, öncü ve artçı olarak hareket eden iki araçta yapılan aramada 4 kilo 50 gram ADB-Butinica maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddesinin yaklaşık 600 kilo Bonzai üretiminde kullanılabileceği belirlendi. Bu durum, operasyonun etkisini artırarak, şehirdeki uyuşturucu dağıtımını engellemeye yönelik önemli bir adım oldu.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla bağlantılı olarak 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan işlem görerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildikleri bildirildi.