Konya’da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONLARIYLA İLGİLİ GÜNCEL GELİŞMELER

Konya’da polis ve jandarma ekiplerinin birleşik operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildiği bildiriliyor. Yapılan çalışmalarda toplamda 4 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiler doğrultusunda, Konya İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

BASKINLAR VE ELE GEÇİRİLEN MADDELER

15 Ağustos Cuma günü gerçekleşen operasyonda, Yunak ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, edindikleri istihbari bilgiler sonucu bir şahsın evinin bahçesine kenevir bitkisi ektiğini ve uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ederek baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, bin 100 gram kubar esrar, 354 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edilirken tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİĞER OPERASYON VE GÖZALTILAR

Bir diğer operasyonda ise, Halkapınar ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Halkapınar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir kişinin izinsiz kenevir ekimi yaptığının tespit edilmesi üzerine yapılan baskında 61 kök kenevir bitkisi ve 96 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Karatay ilçesinde de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karatay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mısır tarlasına izinsiz kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Bu operasyonda 22 kök kenevir bitkisi, 1 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve 49 kurusıkı mermi ele geçirildi. Toplamda 2 şüpheli gözaltına alındı.