Konya’da Yan Bakma İddiasında Çocuk Vefat Etti

TARTIŞMA VE SALDIRI

Konya’da yan bakma iddiası yüzünden çıkan tartışmada silah sıkıldı ve meydana gelen olayda 5 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Konya’nın merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi’nde, sokaktan ticari taksiyle geçen 3 kişi, kendilerine yan baktıkları iddiasıyla 19 yaşındaki Nedim K. ve 18 yaşındaki Ali T. ile tartışmaya başladı.

SİLAHLI SALDIRI VE YARALILAR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, 3 kişiden biri yanında bulunan tabancayla Nedim K. ve Ali T.’ye ateş açtı. Olay sırasında, Nedim K. ve Ali T. ile birlikte orada bulunan 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın da boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından üç şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralılar ise yakınları tarafından Konya Numune Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın kurtarılamadı; Nedim K. ise hayati tehlike ile karşı karşıya kaldı.

