Konya’da Yan Bakma Nedeniyle Kavga Çıktı

Olayın Gerçekleştiği Zaman ve Mekan

Konya’da, ‘yan bakma’ nedeniyle iki grup arasında gerçekleşen silahlı kavgada, o sırada sokakta yer alan 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın hayatını kaybetti, 19 yaşındaki Nedim Kaçın ve 18 yaşındaki Ali Tural yaralandı. Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi’nde, Baba Sultan Caddesi’nde meydana geldi. Taksi ile mahalleye gelen üç kişi ile Nedim Kaçın ve Ali Turan arasında iddiaya göre bir ‘yan bakma’ tartışması başladı.

Kavganın Sebepleri ve Sonuçları

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, karşı gruptan iki kişi tabancayla ateş açtı. Saldırı neticesinde Ali Turan bacağından, Nedim Kaçın karnından, Yıldırım Kaçın ise o sırada sokakta bulunduğu için boynundan yaralandı. Saldırganlar, geldikleri taksi ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerinde hızlı bir şekilde olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı üç kişi, ambulanslarla Konya Numune Hastanesi’ne taşındı. Yapılan müdahalelere rağmen Yıldırım Kaçın hayatını kaybederken, hayati tehlikesi bulunan Nedim Kaçın, ilk müdahalenin ardından Meram Tıp Fakültesi’ne gönderildi.

Olay Hakkında İlk İfadeler

Sağlık durumu iyi olan Ali Turan, ilk ifadesinde saldırganlarla aralarında ‘yan bakma’ meselesi yüzünden kavga çıktığını ifade etti. Polis, olaydan sonra taksi ile kaçan saldırganların kimliğini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı.