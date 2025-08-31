Konya’da Yangın: 6 Büyükbaş Telefi, 10 Ton Saman

YANGIN BURADA ÇIKTI

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, Bostandere Mahallesi’nde bulunan Erkan Doğu’ya ait açık besi ahırında, sebebi henüz bilinmeyen bir yangın occurred. Yangın, kısa süre içinde tüm ahırı sararak paniğe neden oldu. Ahır sahibi Erkan Doğu, yangını kendi imkanlarıyla kontrol etmeye çalıştı, ancak başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri, yangına yoğun bir müdahalede bulunarak alevleri söndürdü. Bu elim olayda, 6 büyükbaş hayvan telef oldu ve depolanan yaklaşık 10 ton saman tamamen kullanılamaz hale geldi. Erkan Doğu, yaşanan kaybı gözyaşları içinde izledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer inceleme başlattı.