Konya’da Yangın Anları Kameraya Yansıdı

KONYA’DA YAŞANAN TRAJEDİ

Konya’da meydana gelen olayda, iki çocuğun hayatını kaybettiği yangın sırasında dairede bulunan diğer aile bireyleri, balkondan aşağıya vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtulmaya çalıştı. Bu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangın, saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesindeki Dursun Fakih Sokak’ta bulunan bir apartmanda başladı.

YANGININ SEBEPLERİ VE KURTULMA ANLARI

Edinilen bilgilere göre, 5 katlı apartmanın 2. katında, yabancı uyruklu 30 yaşındaki Feyyaz S., 29 yaşındaki eşi Rıdal S. ve çocukları yaşıyordu. Yangın başladığında, çevredeki vatandaşlar, alevler yükselen dairenin balkonunun altında battaniye açtı. Dairede bulunan aile bireyleri, açılan battaniyeye atlayarak kurtulmaya çalıştı. Bu sıra, cep telefonuyla kaydedilen görüntüler de dikkat çekti.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ VE ACI SONUÇ

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü fakat ne yazık ki içeride kalan 10 yaşındaki Emel El Salih ile 6 yaşındaki Gazel El Salih hayatını kaybetti. Bu trajik olay, yerel halkı derinden üzdü ve çeşitli tartışmalara neden oldu.