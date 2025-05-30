Konya’da Yangın Kundaklama Nedeniyle Çıktı

YANGIN KUNDAKLAMA SONUCU ÇIKTI

Konya’da yakın zamanda bir evde meydana gelen yangının kundaklama sonrasında çıktığı tespit edildi. Yangının yaşandığı evin çevresinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin Konya Barosuna kayıtlı avukat ile onun arkadaşı olduğu belirlendi ve iki şüpheli tutuklandı. Şüpheli olan Avukat Erdoğan Varım’ın daha önce Zafer Partisi Konya Teşkilatında farklı görevlerde bulunduğu, arkadaşı Emir İner’in de 2023 yılında Zafer Partisi’nden Afyonkarahisar milletvekili adayı olduğu öğrenildi. Her iki kişinin de yaklaşık iki ay önce parti ile ilişkilerinin kesildiği ifade ediliyor.

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Yangın, geçtiğimiz salı sabaha karşı merkez Meram ilçesi Konevi Mahallesinde yer alan üç katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suriyeli bir ailenin ikamet ettiği daireden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda yangının kundaklama nedeniyle çıktığı belirlendi ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kundaklamayı yapan şüphelilerin olay yerinden kaçtığı aracı tespit etti.

KUNDAKLAMA ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALINDI

Tespit edilen aracın sahibi, Konya Barosuna kayıtlı Avukat Erdoğan Varım (26) ile arkadaşı Emir İner (24) gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Avukat Erdoğan Varım’ın, kundaklanan evde yaşayan Suriyeli Mustafa Igeydi ile dosya üzerinden anlaşıp komisyon aldıkları, son zamanlarda dosya ücreti yüzünden aralarında çıkan anlaşmazlıklar sonucu husumet yaşandığı iddia ediliyor. Ayrıca, Avukat Erdoğan Varım’ın daha önce Zafer Partisi Konya İl Teşkilatında çeşitli görevlerde bulunduğu, Emir İner’in de 2023 yılında Zafer Partisinden Afyonkarahisar milletvekili adayı olduğu, her ikisinin de yaklaşık iki ay önce partiyle bağlantılarının kesildiği öğrenildi.

TUTUKLAMA İŞLEMİ

Avukat Erdoğan Varım’ın kundaklama olayını, arkadaşı Emir İner ile birlikte gerçekleştirdiğini ifade ettiği, Emir İner’in ise bu suçlamayı kabul etmediği bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan Varım ve Emir İner, çıkarıldıkları mahkemece ‘mala zarar verme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.