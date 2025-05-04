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Konya’da Yangın Sürüyor, 4 Yaralı

DOGAL GAZ PATLAMASI VE YARALILAR

Konya’da bir binanın 3. katında meydana gelen doğal gaz patlamasında 4 kişi yaralandı. Yaralıların durumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, olay yeri güvenlik ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Patlamanın ardından çıkan yangın ile ilgili söndürme çalışmaları halen sürüyor. İtfaiye ekipleri olaya hemen müdahale etti ve durumun daha da kötüleşmesini önlemek için yoğun çaba sarf ediyor. Olayın nedenine dair araştırmalar başlatıldı.

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