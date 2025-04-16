Konya’da Yangında İki Çocuk Hayatını Kaybetti

İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Konya’da gerçekleşen bir yangında hayatını kaybeden iki çocuğun kimlikleri belirlendi. Yangın, saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesindeki Sabihiata Mahallesi Dursun Fakih Sokak üzerinde yer alan bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmandaki dairede, yabancı uyruklu 30 yaşındaki Feyyaz S., eşi 29 yaşındaki Rıdal S. ve çocukları ile birlikte yaşıyordu. Yangının nedeni henüz tespit edilemiyor.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine birçok itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Yangın sırasında içeride kalan Rıdal S. ile çocukları, 3 yaşındaki A.E.S. ve 4 yaşındaki A.E.S. itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Fakat maalesef içeride kalan 2 çocuk yangında hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Konya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAYBOLAN KARDESLERİN İSİMLERİ BELİRLENDİ

Yangında hayatını kaybeden kardeşlerin isimleri 10 yaşındaki Emel El Salih ile 6 yaşındaki Gazel El Salih olarak tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.