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Konya’da Yangında Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

KONYA’DA YAŞLI ÇİFTİN YANGINDA HAYATINI KAYBETMESİ

Konya’nın Merkez Meram ilçesi Dere Mahallesi’nde yaşanan olayda, evlerinde çıkan yangın sonucunda dumandan etkilenen yaşlı çift hayatını kaybetti. Kendilerinden haber alınamayan Ahmet Basal (75) ve eşi Fatma Basal (61) için yakınları, evde duman izleri fark edince endişelendi.

EVDE HAREKETSİZ BULUNDU

Çınar Sokak’taki evlerine giren Basal’ın yakınları, çiftin hareketsiz yattığını görerek, durumu hemen polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerde, çiftin yangının dumanından zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

CESEDİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Yaşlı çiftin cesedi, olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna nakledildi. Bu trajik olay, bölgedeki halkı derinden üzüntüye boğdu.

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