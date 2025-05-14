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Konya’da Yangında Zehirlenerek Öldüler

YANGINDA YAŞLI ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Konya’da bir evde meydana gelen yangında, dumandan etkilenen yaşlı bir çift yaşamını yitirdi. Olay, merkez Meram ilçesi Dere Mahallesi’nde gerçekleşti. Kendilerinden haber alınamayan Ahmet Basal (75) ile eşi Fatma Basal’ın (61) yakınları, evde duman izleri görünce durumu fark etti.

DUMANDAN ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

Çınar Sokak’taki eve giren Basal’ın akrabaları, çiftin hareketsiz yattıklarını görünce hemen polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yapılan araştırmalarda, yaşlı çiftin yangının dumanından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri değerlendiriliyor. Ekipler, olay yerindeki incelemelerin ardından çiftin cesedini hastane morguna kaldırdı.

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